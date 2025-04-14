Мужчина убил лошадь, вколов ей неизвестный препарат

В Волгоградской области мужчина вколол лошадям неизвестный препарат, одно из животных погибло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в Волжском.

«12 апреля 2025 года в полицию поступило сообщение от сотрудницы конного клуба. Женщина сообщила, что неизвестный проник на территорию конного клуба и сделал инъекции неустановленным веществом двум лошадям. В результате одно из животных погибло», — говорится в тексте.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.