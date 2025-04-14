В результате взрыва цистерны с топливом в Чечне погибли три человека

Три человека погибли в результате взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции (ГНС) в чеченском селе Новотерское. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

© chr.sledcom.ru

Инцидент произошел около 16:00 на ГНС в селе Наурского района.

"Произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время специалисты ведомства осматривают место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица.

Ранее взрыв произошел на территории шахты в районе турецкой столицы, Анкары. Из 29 рабочих, которые находились в районе ЧП, 13 человек получили ранения. Среди них – 11 пострадавших с легкими ранениями.

По факту произошедшего было начато судебное и административное расследование.