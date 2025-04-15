Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки с помощью 64 беспилотников и 20 боеприпасов нанесли удары по Белгороду и восьми районам Белгородской области. В результате этих атак пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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В частности, двум обстрелам подверглись город Грайворон, села Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и хутор Масычево. Оказался ранен житель села Мокрая Орловка, также травмы получили две жительницы Грайворона — у одной минно-взрывное ранение и ушиб мягких тканей головы, у другой — баротравма.

По информации Гладкова, в Грайворонском муниципальном округе оказались повреждены социальный и коммерческий объекты, 12 транспортных средств и два частных дома.

Кроме того, два беспилотника были выпущены противником по Ракитянскому району Белгородской области. От удара дрона по автомобилю в селе Илек-Кошары пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился за помощью к медикам.

В Шебекинском округе, как сообщил Гладков, в результате атаки БПЛА и четырех боеприпасов оказались повреждены два легковых автомобиля, микроавтобус, цех производственного предприятия, частный дом и дворовая постройка.

В Белгородском районе повреждения получили здание сельхозпредприятия, два автомобиля и автобус, а также два частных дома и две постройки.

Утром 15 апреля российским военным удалось предотвратить прорыв врага в Белгородскую область. Аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону села Демидовка. Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары артиллерией и FPV-дронами по пехоте и тяжелой технике ВСУ. В результате были ликвидированы около 50 украинских военных, а также инженерная машина разграждения и две бронемашины.