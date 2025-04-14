В Краснодаре подростки избивали одноклассников на переменах

Следователи Краснодара обратили внимание на драку подростков в одной из местных школ. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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О ситуации в учреждении сотрудники ведомства узнали после публикаций в медиапространстве. По данным следователей, в школе группа подростков на переменах избивала одноклассников.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о халатности. Специалисты ведомства проверят, выполняли ли свою работу сотрудники учебного заведения.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Екатеринбурге пьяных подростков задержали за нападение на пару молодых людей. Школьники в возрасте от 14 до 16 лет бросали камни в мужчину и девушку, последней они нанесли удар ногой в спину. В отношении родителей дебоширов составили протоколы.