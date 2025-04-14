Россияне, отдыхавшие в ОАЭ, пострадали от мазута в Оманском заливе

Российские туристы, отдыхающие в эмирате Фуджейра (ОАЭ), рассказали, что в регионе на фоне разлива нефти сложилась ужасная ситуация. Об этом пишет «Газета.Ru».

Разлив нефти произошёл по всему побережью, в зоне бедствия оказались как минимум четыре отеля: Novotel Fujairah, Ibis Fujairah, Al Bahar и Palace Beach Resort Fujairah. Менеджеры отелей отказывают людям в помощи, оправдывают свое бездействие форс-мажорными обстоятельствами, отметили журналисты.

«Ситуация ужасная, все от нас отказались, бросили все операторы. Мы без моря уже много дней, дети страдают. Есть другие пляжи, но нас отказываются везти. Предлагают еще раз заплатить деньги и уехать в другие отели на море, но это несправедливо», — отметил один из российских туристов.

По его словам, он оплатил дорогой тур, но вынужден страдать. Он добавил, что власти и представители туристической отрасли молчат, «пляжи закрыты, мазут страшный, запах ужасный». Путешественник отметил, что в отеле есть гости из Белоруссии, к ним относятся также.

Россиянка, отдыхающая в пятизвездочном отеле эмирата Фуджейра, рассказала, что запах мазута с пляжа ощущается даже в номерах. Она заметила, что туристам предлагают самостоятельно добираться до чистых пляжей.

По словам очевидца, который остановился в отеле Palace, везде пахнет нефтепродуктами. У берегов закрытого пляжа виднеется черная вода.

«Сотрудники отеля сами чуть не плачут, говорят такое первый раз», — пояснил мужчина.

Местные жители предполагают, что мазут попал на пляжи из порта Фуджейры, который находится в пяти километрах.

Это один из крупнейших центров бункеровки топлива. Туда обычно прибывают суда для заправки топливом и моторными маслами, уточнили журналисты.