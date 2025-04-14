В затонувших нефтетанкерах в Керченском проливе находится 3,9 тонн мазута, заявил вице-премьер Виталий Савельев.

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«Там в общей сложности достаточно много мазута — 3 119 тонн. И поэтому мы приняли решение... накрыть саркофагами», — сказал он.

Ранее было завершено расследование причин аварии двух нефтетанкеров в Керченском проливе.

В результате аварии в Чёрное море попало не менее 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Российский лидер Владимир Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьёзных вызовов в экологии, с которыми Россия сталкивалась в последнее время.