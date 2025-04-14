Зарубившая топором своих детей россиянка попала на видео

Следователи проводят осмотр места преступления в Канске, где 29-летняя мать расправилась с помощью топора с тремя своими детьми. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю.

На кадрах виден сотрудник ведомства, работающий в частном доме, где было совершено преступление. Показан топор, обстановка в доме. Конвой приводит женщину в кабинет следователя.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Появились подробности о семье, в которой мать зарубила детей топором

По данным следствия, 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с несовместимыми с жизнью ранами в частном доме по улице Герцена.