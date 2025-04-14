В Ингушетии отец похитил и избил троих детей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Карабулак, который похитил и избил своих детей. Об этом сообщает СК РФ по Республике Ингушетия.

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Информацию о ЧП правоохранители узнали в ходе мониторинга СМИ. Сообщалось, что мужчина договорился с неизвестными лицами похитить детей от первого брака. Он приехал к их дому и увез с собой двоих несовершеннолетних, а также их взрослую сестру. После мужчина вывез их на пустырь, где избил.

Сейчас жизни детей ничего не угрожает. Они временно размещены в детском доме-интернате. В отношении мужчины возбуждено дело о похищении человека. Сейчас устанавливаются все причастные к преступлению.

По факту избиения детей прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве также проверят соблюдение законодательства о защите прав детей.