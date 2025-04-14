На пляжах некоторых отелей в ОАЭ разлилась нефть

На пляжах ряда отелей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) произошел разлив нефти. Об этом рассказали российские туристы, пребывающие на территории страны.

В частности, «черное золото» разлилось у берегов отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. Постояльцы комплексов жалуются на едкий запах, который разогретая палящим солнцем нефть распространяет за пять километров от моря.

В результате пляжи опустели. К пятнице их начали чистить, но затем стали появляется новые выбросы нефтепродуктов. Тем не менее, улучшение ситуации прогнозируется через несколько дней, пишет Telegram-канал Mash.

Еще один инцидент произошел в России. Авария на внутрипромысловом нефтепроводе Белозерско-Чубовского месторождения привела к разливу нефти на местности.

Кроме того, до этого в Государственной пожарной службе Польши сообщили, что на нефтепроводе «Дружба» произошла утечка нефтепродуктов. Специалисты отметили, что опасности для местных жителей нет, а утечка не угрожает взрывом или пожаром.