В Москве пассажир метро жестоко избил другого из-за толчка плечом

В Москве пассажир метро избил мужчину, который случайно толкнул его плечом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Конфликт произошел на платформе станции «Мичуринский проспект». Драка попала на запись камеры видеонаблюдения. На этих кадрах можно увидеть, как пострадавший задел мужчину на станции, когда выходил из вагона. Сразу же после этого вспыхнул конфликт — мужчина не стал заходить в вагон, а подошел к толкнувшему его пассажиру. Уже через несколько секунд он пустил в ход кулаки.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Пострадавшему потребовалась медицинская помощь — подробности его состояния не уточняются.

Ранее россиянин открыл стрельбу в автобусе из-за ссоры с другим пассажиром.