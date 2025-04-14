В Москве задержали почти 60 мигрантов после рейда в бане

Почти 60 мигрантов доставили в отделение полиции после рейда силовиков в бане на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Уточняется, что московские полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ и Росгвардии проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие миграции. По их итогам в отделение полиции были доставлены 59 иностранных граждан.

«В отношении 25 из них составлены административные материалы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа с административным выдворением за пределы страны. Также установлено, что шесть из мигрантов осуществляли трудовую деятельность без заключения трудовых договоров. В отношении их работодателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства», — говорится в тексте.

Отмечается, что какие-либо противоправные действия в отношении задержанных полицейские не совершали, обращений от них в отделение МВД не поступало.