Призывающий взрывать москвичей российский блогер получил срок в колонии

В Башкирии Центральный окружной военный суд приговорил 44-летнего YouTube-блогера из Стерлитамака Рустама Абсалямова к трем годам лишения свободы за призывы взрывать москвичей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

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Он признан виновным по статье о публичном оправдании терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета.

Как установил суд, с августа 2022 года по август 2023 года фигурант вел прямые эфиры на своём профиле в YouTube, во время которых он призывал взорвать москвичей.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи обвинили 66-летнюю местную жительницу в поддержке легиона «Свобода России» (организация признана в России террористической) из-за размещенного ею видео во «ВКонтакте».