Появились подробности о семье, в которой мать зарубила детей топором

Семья из Канска стояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) с прошлого года. Об этом сообщает Mash.

Сегодня Telegram-канал «112» сообщил, что в Канске женщина зарубила топором своих троих детей. Как утверждалось, инцидент произошел в частном доме по улице Герцена. Подчеркивалось, что там обнаружили тела 4-летней девочки и двух мальчиков, одному из которых было всего 7 месяцев, другому — 9 лет. У всех них рубленые раны. После убийства 29-летняя мать пришла к своим родителям и призналась в содеянном. Сообщалось, что в семье есть еще один ребенок — 7-летний мальчик, который чудом избежал расправы, поскольку находился у бабушки и дедушки.

Telegram-каналу Mash стало известно, что в 2024 году отец детей избил 7-летнего сына. Больше случаев жестокого обращения зафиксировано специалистами не было.