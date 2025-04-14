Знакомые обвиняемой в убийстве детей женщины из Канска считали ее странной

Женщина, обвиняемая в убийстве троих собственных детей в Красноярском крае, выглядела странно и мало с кем общалась. Об этом "РГ" рассказали источники в ее окружении.

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Напомним, что резонансное преступление было совершено в частном доме на улице Герцена в Канске. 29-летняя женщина зарубила топором 4-летнюю дочку и двоих сыновей 7 месяцев и 8 лет. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

"Ее старший Матвей (имя изменено - прим. "РГ") учился с моим сыном во 2 классе, - рассказала нам одна из местных жительниц. - Он был вечный задира".

Мама Матвея, подозреваемая в тройном убийстве, всегда считалась очень странной.

"Всегда ходила в платке, в длинном платье. Взгляд был такой странный, будто она не от мира сего", - добавила наша собеседница.

Известно также, что подозреваемая наблюдалась у психиатра. Кроме того, по нашим данным, семья состояла на учете в полицейском подразделении по делам несовершеннолетних: отец избил 7-летнего мальчика. Он остался единственным ребенком в этой семье: в момент трагедии школьник находился у бабушки с дедушкой.