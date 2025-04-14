Россиянин отправил сестре по почте три боевые гранаты и попался

Житель Карачаево-Черкесии отправил своей сестре три боевые гранаты в посылке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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Мужчина отправил по почте три боевые гранаты своей сестре в станицу Кардоникскую. Однако об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов — они перехватили посылку и заменили боеприпасы муляжами. Получившая отправление от брата женщина спрятала его, а затем у нее провели обыск и изъяли «взрывчатку».

Отправителя посылки с боевыми гранатами задержали. В отношении его сестры возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

До этого петербуржец пришел в кафе и угрожал взорвать там боевую гранату. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей кафе, а затем аккуратно приблизились к злоумышленнику и схватили его за руку с боеприпасом, предварительно совершив отвлекающий маневр.