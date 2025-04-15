На береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута обнаружены на двух участках побережья в Анапе Краснодарского края. Об этом во вторник сообщил в соцсетях оперативный штаб региона.

«15 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках береговой линии Анапы», — говорится в сообщении.

О небольших выбросах на Центральном пляже Анапы сообщили участники ликвидации ЧС из Абинского района. Кроме того, выбросы мелкой фракции мазута зафиксировала команда Новокубанского района на участке пляжа в районе базы отдыха «Одиссея» в селе Витязево.

Как пояснили в оперштабе, новые выбросы мазута команды убирают в первую очередь, а потом продолжают деликатную очистку закрепленных за ними участков пляжей.

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Часть их груза вылилась в море, что привело к загрязнению десятков километров пляжей. Больше всего пострадало Черноморское побережье Краснодарского края.