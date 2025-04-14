Россиянка зарубила топором троих детей

В Канске задержана 29-летняя женщина, зарубившая топором своих троих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

По данным следствия, 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме по улице Герцена. Сейчас на месте преступления работают следователи. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю жительницу села Чигири, которая избивала своих малолетних детей и отправляла видео с издевательствами мужу.