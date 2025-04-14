В Канске мать зарубила топором троих детей

В Канске женщина зарубила топором своих троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Как утверждается, инцидент произошел в частном доме по улице Герцена.

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Подчеркивается, что там обнаружили тела 4-летней девочки и двух мальчиков, одному из которых было всего 7 месяцев, другому — 9 лет.

«После зверского убийства 29-летняя мать пришла к своим родителям и призналась в содеянном. В семье есть еще один ребенок — 7-летний мальчик, который чудом избежал расправы, поскольку находился у бабушки и дедушки», — говорится в публикации.

Подозреваемую задержали, ей грозит заключение под стражу. В настоящее время следователи работают на месте – они выясняют обстоятельства и мотивы преступления.

Ранее полиция Таиланда задержала россиянина по обвинению в умышленном убийстве 13-летнего сына. По информации СМИ, 45-летний гражданин РФ схватил ребенка и бросил в воду с катера, после чего тот ударился об винт, получил травмы и позднее скончался в больнице.