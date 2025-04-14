Суд в Москве отправил на принудительное лечение американца Татера

Мещанский суд Москвы отправил гражданина США Джозефа Татера, напавшего на полицейского, на принудительное лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката американца Полину Власюк.

"Суд только что принял решение освободить нашего подзащитного Джозефа Татера от дальнейшего наказания и избрал ему принудительные меры медицинского характера (ПММХ) в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения", – сказала собеседница агентства.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе гособвинения, сославшегося на врачебную тайну. При этом защита американца настаивала на его вменяемости, а также заявляла о непризнании им вины. Решение районного суда будет обжаловано, уточнила Власюк.

Американца арестовали в августе 2024 года. Татер устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе столицы после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.

Суд дважды продлевал Татеру срок ареста. Медики выявили у него психическое расстройство в ходе следственных мероприятий. В результате он был принудительно госпитализирован.

Сам Татер рассказывал, что приехал в страну за политическим убежищем из-за преследований со стороны ЦРУ.