На береговой линии в крымском округе Керчи обнаружили новые выбросы мазута

Два новых выброса мазута обнаружили на береговой линии в городском округе Керчи Республики Крым после ЧП с танкерами, сообщается в Telegram-канале главы города Олега Каторгина.

"При проведении мониторинга в Керчи установлено два факта загрязнения береговой линии общей протяженностью 1 600 м на городском пляже и в Героевском. Загрязнения незначительные, выброс мелкой фракции мазута", - написал он.

Каторгин уточнил, что для ликвидации выброса спланирована группировка сил и средств в количестве 85 человек (10 сотрудников МЧС и 75 сотрудников администрации Керчи, депутаты, волонтеры и студенты) и 10 единиц техники.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано порядка 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.