Участникам атаки на "Крокус" указали после теракта ехать на Украину

Газета.Ruиещё 1

Четыре участника террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске получили от своих руководителей указание направиться на Украину после теракта. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов, пишет ТАСС.

Исполнителям теракта в «Крокусе» указали после преступления ехать на Украину
© РИА Новости
«После нападения на концертный зал всем четверым дали инструкцию срочно следовать на Украину», — сказал юрист, защищающий одного из исполнителей теракта Далерджона Мирзоева.

До этого Власов рассказал, что предполагаемые исполнители теракта были признаны вменяемыми.

Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область) произошла террористическая атака. Непосредственно перед началом выступления музыкальной группы «Пикник» вооруженные лица проникли в зал и открыли стрельбу по зрителям. За стрельбой последовали взрывы и пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в «Крокусе».

Происшествия
Олег Власов
Следственный комитет
Красногорск
Украина
Мигранты