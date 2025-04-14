Женщина была найдена мертвой в пасти питона

Семья и соседи потрясены ужасным инцидентом, в результате которого 55-летняя женщина Ва Сити, работающая на своем огороде, была найдена мертвой, зажатой в пасти питона. Трагедия в Индонезии произошла, когда женщина собирала овощи в своем саду.

По данным местных источников, Ва Сити пропала без вести, и ее сын Ла Фару, заподозрив неладное, отправился на ее поиски. Он начал искать ее на полях, но нашел лишь корзину, которую обычно женщина использовала для сбора овощей. Понимая, что что-то серьезное случилось, он вызвал родственников, чтобы те помогли в поисках.

Когда мужчины, вооруженные фонариками и мачете, добрали до места, они стали свидетелями ужасающей сцены — женщина была оплетена змеей. Приняв неотложные меры, соседи отрубили голову питону, чтобы освободить тело, которое уже было частично проглочено змеей. На видео видно, как спасатели сражаются со змеей, пытаясь спасти Ва Сити, однако на тот момент было слишком поздно.

«Я всегда беспокоился о том, что она будет работать на ферме. Она не боялась змей, так как с детства уже имела опыт работы на земле», — отмечает Ла Фару.

Полиция подтвердила, что женщина занималась сбором овощей на своих двух огородах, расположенных рядом друг с другом, перед нападением питона.

Инспектор полиции Харди сообщил, что после того, как Ла Фару заметил пропажу матери, он начал ее искать не только на фермах, но и в близлежащих лесах.

«Когда он нашел только ее корзину, это вызвало тревогу», — добавил инспектор.

В ходе поисков мужчины наткнулись на ужасную сцену, когда обнаружили Ва Сити со змеей, обвившейся вокруг нее, а ее голова находилась во рту рептилии.

На фоне данного инцидента власти региона направили предупреждение жителям о возможных нападениях диких змей в их местности. В густых и обширных джунглях Индонезии, где развита популяция диких питонов, местные жители теперь стали более осторожными, понимая, что такие рептилии могут свободно бродить по окрестным деревням.

Недавно подобный инцидент привел к исчезновению 50-летней Фариды, которая отправилась на рынок. Позже местные жители нашли ее тело в животе гигантского питона. Учёные и эксперты указывают на то, что в отличие от соседних стран Юго-Восточной Азии, где инфраструктура и современные условия препятствуют свободному передвижению таких рептилий, в Индонезии пресмыкающиеся могут беспрепятственно перемещаться, угрожая безопасности местных жителей.