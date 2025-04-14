Актрису Дроздову отправили под домашний арест

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении 26-летней актрисы Театра комедии имени Н. П. Акимова Александры Дроздовой. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, актера Театра имени Ленсовета Ильи Деля.

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Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, по данным следствия, около четырех часов ночи 12 апреля в квартире дома 20 по Казанской улице в Петербурге Дроздова, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно нанесла потерпевшему не менее двух ударов в область груди колюще-режущим предметом, чем причинила ему тяжкий вред здоровью.

Актриса была задержана, ей предъявлено обвинение по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ.

Следствие ходатайствовало перед судом о домашнем аресте обвиняемой. Суд рассмотрел ходатайство следствия и удовлетворил его, избрав Дроздовой домашний арест сроком по 11 июня 2025 года.

Как уточнили в судебной пресс-службе, Дроздовой запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать телефон и интернет.

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Как сообщалось, 40-летний Илья Дель был доставлен в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию, сейчас его жизнь вне опасности, он продолжает лечение в больнице. Согласно данным из открытых источников, Дель работает в Театре имени Ленсовета с 2022 года. Ранее он играл в Александринском театре и Театре на Литейном. Он снимался в фильмах "Цой", "Пророк. История Александра Пушкина" и ряде других.

Дроздова, помимо спектаклей в Театре комедии, исполняла главные роли в фильмах "Рассвет" и "Федя. Народный футболист".