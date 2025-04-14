Неизвестный с чулком на голове побил российского журналиста

Неизвестный напал на ростовского журналиста Игоря Хорошилова, распылив ему в лицо газовый баллончик. Об этом со ссылкой на МВД России по Ростовской области сообщает РБК.

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По данным полиции, нападение произошло возле дома на проспекте 40 лет Победы в Ростове-на-Дону. Неизвестный распылил в Хорошилова перцовый баллончик, нанес несколько ударов и скрылся на машине.

Сам журналист рассказал RostovGazeta, что на него напали около 10:30 13 апреля, и на голове у нападавшего был капроновый чулок с нарисованным на нем лицом.

«Когда он со мной поравнялся, достал баллончик и молча брызнул мне в лицо. Я упал. Он несколько раз пнул меня в бок и еще два раза брызнул газовым баллончиком», - пояснил Игорь Хорошилов.

При этом, нанеся несколько ударов, неизвестный молча сел в машину и уехал. Журналист затруднился сказать, кто мог стоять за нападением.

Ранее неизвестные разгромили и подожгли могилу корреспондента «Известий» Александра Федорчака, погибшего при обстреле поселка Михайловка в ЛНР 24 марта.