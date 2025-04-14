Государственный обвинитель попросил суд приговорить к 14 годам тюрьмы концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана по делу об убийстве певца в 1991 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный». По одной из версий, между ним и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и стрельбу, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел.

По версии следствия, директор Талькова попытался застрелить Малахова, однако он смог увернуться. В результате пуля попала в Талькова и он скончался. После произошедшего Шляфман уехал в Израиль.

Дело об убийстве рассматривает Петроградский районный суд. В ходе прений сторон представитель прокуратуры попросил суд назначить Валерию Шляфману наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 14 лет.

В свою очередь защита просила оправдать Шляфмана, отмечает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.