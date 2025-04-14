Российская модель впала в кому перед кастингом в Китае

Молодая модель из Сибири Диана Г., отправившаяся по работе за границу, оказалась в реанимации. По словам родных, девушка не приходит в сознание уже два месяца.

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Мама модели рассказала о ситуации, произошедшей с ее 20-летней дочерью. Уроженка Новосибирска, успевшая поработать моделью в Милане и в Париже, в феврале отправилась в очередную поездку, чтобы пройти несколько кастингов в Китае. Находясь в стране, девушка успела получить два контракта и уже готовилась отправиться на очередные пробы, однако ей не суждено было на них попасть. Об этом пишет издание КП-Новосибирск.

– С дочкой мы говорили накануне, 24 февраля. Она рассказала, что уже получила два контракта, на 25 февраля у нее в Пекине было назначено еще пять кастингов. А утром дочку обнаружили в ванне ее соседки: видимо, она пошла собираться на кастинги, и потеряла сознание, – передает СМИ слова матери.

По словам родительницы, ее дочь проходила медобследования перед каждой поездкой за рубеж, но после перелетов у нее всегда болела голова.

В итоге девушку доставили в реанимацию в пекинской больнице. Медики обнаружили, что у сибирячки была врожденная патология, о которой семья не знала. Произошел разрыв аневризмы, после чего модель впала в кому. Девушку экстренно прооперировали, она до сих пор не пришла в сознание. Прошло уже два месяца, но родственники не оставляют надежду и верят, что Диана очнется.

Отмечается, из Китая девушку доставили в Благовещенскую больницу, когда врачи дали на это разрешение. В настоящее время состояние девушки не позволяет транспортировать ее в Новосибирскую область или в Алтайский край.