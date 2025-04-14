Мужчина с ножом напал на россиянина-релоканта в Казахстане

В Казахстане неизвестный с ножом напал на россиянина на заправке. Злоумышленник два раза подряд нанес ему удары в спину, сообщает Mash.

В результате нападения мотоциклист оказался в реанимации. По данным Telegram-канала, инцидент случился 13 апреля на АЗС в Жамбылской области.

Согласно обнародованным записям с камер видеонаблюдения, нападавший подошел к водителю сзади и ударил ножом, после чего сел в автомобиль и скрылся. Пострадавшим оказался 32-летний москвич Александр Я., который переехал в Казахстан в 2022 году.

Через несколько часов нападавшего задержали, он находится в изоляторе, пишет канал.

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет, участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте Сергей Ляхов напал на свою жену в ходе ссоры. По информации Telegram-канала Shot, размолвка между супругами произошла 23 марта на улице Обручева. В ходе нее 57-летний спортсмен напал на 52-летнюю Инессу.