Появилось сообщение о «минировании» думы российского города

Сообщения о минировании ряда зданий администрации Сургута и местной думы прервали работу их сотрудников, проведена эвакуация и ведутся поиски опасных предметов. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах региона пишет ТАСС.

«В Сургуте эвакуированы дума и ряд зданий администрации из-за сообщения о минировании. Идет проверка на наличие опасных предметов», - пояснил он.

В думе Сургута подтвердили эту информацию, отметив, что «поступил звонок о минировании, и всех попросили выйти из здания».

Ранее в Истре эвакуировали школы из-за телефонных террористов. Из-за сообщений о минировании эвакуация прошла в двенадцати школах города. Территории учебных заведений были обследованы полицейскими и кинологами.