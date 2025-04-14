В Нижнем Новгороде водитель украл 700 товаров с маркетплейса

Газета.Ru

В Нижнем Новгороде полицейские раскрыли кражу товаров с маркетплейса, 37-летний водитель при увольнении решил «компенсировать» расставание с работой, похитив партию возвратного товара. Об этом сообщает областное управление МВД.

В Нижнем Новгороде водитель маркетплейса уволился и украл товары
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Пропажу крупной партии товаров обнаружили во время инвентаризации. Сотрудники сортировочного центра маркетплейса не досчитались 700 единиц возвратного товара на общую сумму более одного миллиона рублей. К краже оказался причастен 37-летний ранее не судимый уроженец Павлова, который на момент совершения преступления работал водителем маркетплейса.

Подозреваемого задержали, мужчина признался, что в день увольнения в ходе последнего рейса решил оставить себе возвратный товар. Украденное он планировал продать. Полицейские изъяли автомобиль, в кузове которого находилась большая часть похищенного. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

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