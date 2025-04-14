Школьница получила тяжелые ожоги делая селфи на железной дороге в Волгограде

В Волгограде 13-летняя школьница попала в больницу в тяжелом состоянии после попытки сделать фото на крыше вагона поезда. Об этом сообщает портал V1.

Инцидент произошел на станции Старая Спартановка, школьница решила сделать селфи, забравшись на стоявший вагон поезда. В какой-то момент несовершеннолетняя получила удар током. На место прибыли медики, у пострадавшей тяжелые ожоги.

По словам очевидцев, остановить ребенка пыталась местная жительница, но девочка ее не послушала. В региональном следственном комитете информацию о произошедшем подтвердили. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Горьковском направлении Московской железной дороги 16-летний юноша решил прокатиться на крыше электрички, он забрался на последний вагон, где получил удар током. Мальчику пытались помочь прохожие, а затем и сотрудники скорой помощи. Подростка сняли с крыши только на следующей станции, спасти его не удалось.