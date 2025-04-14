Иностранец пытался вывезти из России золотую цепь на 8,6 млн рублей и попался

В Шереметьево таможенники поймали иностранца, который пытался вывезти из России золотую цепь на сумму в 8,6 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

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Таможенники обнаружили золотую цепь весом в два килограмма в сумке иностранца, который выбрал «зеленый» коридор и планировал вылетать в Турцию. Мужчина заявил, что это его личная вещь и он не знает ее стоимости.

Экспертиза установила, что находка изготовлена из сплава с содержанием золота в 99,5%. Она не является готовым ювелирным изделием.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штрафа в размере до миллиона рублей.

До этого прилетевшую из Дубая россиянку поймали в Домодедово с драгоценностями на 5 млн рублей. В ее ручной клади обнаружили 17 украшений Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi и Rolex.