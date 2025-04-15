В Орловской области супруги нашли на работе 5 млн рублей фальшивок

Семейная пара из Орловской области предстанет перед Никулинским районным судом Москвы за хранение и сбыт 5 миллионов поддельных рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

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Как установило следствие, в декабре 2023 года супруги, работая на мусороперегрузочной станции в Троицке, нашли рюкзак с фальшивыми пятитысячными купюрами. Часть денег они использовали для оплаты доставки еды. Фальшивки обнаружили курьеры и обратились в правоохранительные органы.

Пару задержали по месту жительства. Экспертиза подтвердила, что все изъятые купюры были поддельными. Мужчину заключили под стражу, его супруге избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Миассе грабители украли у прохожего фальшивые деньги. Двое грабителей напали на юношу на улице и украли у него из рюкзака телефон, аппарат и сувенирные банкноты, которые приняли за настоящие. После этого потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка установили и задержали подозреваемых уже спустя несколько часов. Ими оказались неоднократно судимые 49-летний местный житель и 38-летний иностранец.