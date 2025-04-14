В российском регионе детей угостили отравленной жвачкой

В Бурятии двое детей отравились жвачкой от неизвестных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

© Lenta.ru

Двое восьмилетних детей почувствовали себя плохо и рассказали родителям, что взяли от незнакомцев жевательную резинку. Местные жители сразу же обратились в полицию. Правоохранители начали проверку.

В прокуратуре региона сообщили «Ленте.ру», что жвачку направили на судебно-химическое исследование.

Ранее сообщалось, что россияне решили вывести тараканов и случайно отравили детей.