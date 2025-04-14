Из РФ выдворят четырех жителей Киргизии

На территории банного комплекса на севере Москвы были задержаны 24 гражданина Киргизии, 4 из них будут выдворены из России, еще 20 человек отпустили, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции республики.

"Сотрудники представительства ведомства в г. Москве с посольством Киргизской Республики сразу взяли на контроль данную ситуацию и связались с УВД по Северному административному округу. В настоящее время 20 из 24 задержанных граждан освобождены, а по 4 гражданам принято решение о выдворении из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что за первые два месяца 2025 года сотрудники представительства выезжали более 110 раз в полицию и центры временного содержания Москвы в интересах 135 граждан.