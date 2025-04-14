Мощный пожар вспыхнул в промзоне на севере Петербурга

В Санкт-Петербурге утром 14 апреля произошел крупный пожар в Приморском районе. Возгорание зафиксировано на улице Маршала Новикова, сообщает МЧС региона.

Отмечается, что густой чёрный дым окутал небо над ангаром производственного цеха спецавтоматики размером 30х100 метров и высотой 15 метров. Площадь пожара составляет 500 кв. метров

Информация о пострадавших пока отсутствует. На место уже прибыли спасатели. В тушении пожара участвуют более 50 сотрудников и 11 единиц техники личного состава МЧС.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», ангар почти полностью выгорел. Подчеркивается, что там произошло частичное обрушение конструкции.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в роддоме №29 на востоке Москвы. Он начался на 7 этаже медицинского учреждения, где располагаются бактериологическая лаборатория и аптека. Позднее оперативные службы проинформировали о том, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Его площадь составила 50 квадратных метров. По информации МЧС России, из зоны задымления были эвакуированы 39 человек, никто не пострадал. Пациенты были переведены в другой корпус родильного дома.