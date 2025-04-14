Пенсионерке предъявили обвинение в организации миграции и поддержке террористов

Московский Комсомолец

Следственный комитет РФ предъявил дополнительные обвинения 65-летней Галине Арчаговой. Пенсионерке, уже обвиняемой в поддержке запрещённого "Легиона "Свобода России" (террористическая организация, запрещенная в РФ), теперь вменяют и организацию незаконной миграции.

Пенсионерке предъявили обвинение в организации миграции и поддержке террористов
© Московский Комсомолец

Как сообщает агентство ТАСС, москвичка активно действовала в интернете, размещая в соцсетях материалы экстремистского содержания. При этом она якобы участвовала в преступной группе, занимавшейся нелегальной миграцией.

Арчагова, ранее не судимая, сейчас содержится в следственном изоляторе. Ей грозит до семи лет тюрьмы по совокупности обвинений.

Ранее сообщалось, что новосибирцы получили 51 год тюремного заключения за подготовку теракта против штаба Путина.

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