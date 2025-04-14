ФСБ задержала завербованного Киевом иностранца

Федеральная служба безопасности заявила о задержании завербованного украинской спецслужбой гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который привез в Россию бомбы для совершения терактов. Об этом со ссылкой Центр общественных связей ФСБ России пишет ТАСС.

По данным ведомства, Пруняну был завербован в декабре 2023 года, получив псевдоним «Макс». Он приехал в Россию по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Перед поездкой куратор передал Пруняну деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором он оборудовал тайник в виде аккумуляторной батареи. В тайник были уложены три взрывных устройства на основе пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое, предохранители, детонаторы и ключи замыкания электронной цепи.

«В 2024 году фигурант (…) по маршруту Молдова - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности», - пояснили в ФСБ.

При этом, по данным спецслужбы, в 2022-2023 годах Пруняну принимал участие в боевых действиях в Бахмутском районе ДНР на стороне Вооруженных сил Украины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье. Подозреваемый был задержан, когда доставал из тайника компоненты для взрывного устройства. В телефоне у него обнаружили переписку с куратором из украинских спецслужб.