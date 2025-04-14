ФСБ задержала завербованного Киевом иностранца

ФСБ задержала гражданина Молдавии, который доставил в Россию по заданию военной разведки Украины мощные взрывные устройства в тайнике внедорожника. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова Мариуса Пруняну 2001 года рождения, прибывшего по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Россию для организации диверсионно-террористических актов", - заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, он был завербован в декабре 2023 года сотрудником ГУР МОУ, получив псевдоним "Макс", для подготовки терактов в России. В Кишиневе куратор из Украины передал ему деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами K088ED, в котором был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи с 3 взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое.

"По заданию украинских спецслужб в 2024 году фигурант на указанном автомобиле по маршруту Молдова - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, в тайнике также находились 3 предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, 3 детонатора и 3 ключа замыкания электронной цепи.

Установлено, что в 2022-2023 годах Пруняну в составе центра специальных мероприятий Сил специальных операций и интернационального легиона ВСУ принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в Бахмутском районе ДНР.

В отношении него следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.