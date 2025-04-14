Повара московского ресторана обвинили в терроризме

Полицейские выявили двух сочувствующих террористической организации в ходе проверки содержимого телефонов приезжих рабочих, задержанных за нарушение миграционного законодательства в Москве. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

© Sean Anthony Eddy/iStock.com

"Насидиров Салохиддин, не женатый, работающий в "Яндекс Лавке" кладовщиком, Эшмурзаев Ахат Толибджонович, имеющий среднее образование, холостой, работающий поваром в ООО "Урюк", обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (подготовка к вступлению в организацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - сказано в одном из документов дела.

Там отмечается, что оба обвиняемых были задержаны полицейскими в ходе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. По решению суда им было назначено выдворение в одну из республик Средней Азии. Однако перед этим сотрудники правоохранительных органов решили проверить содержимое смартфонов приезжих. Были обнаружены признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию. После этого обоих по решению суда перевели из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО.