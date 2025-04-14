Быстрыкина заинтересовали незаконные обряды на Камчатке

Председатель СК РФ Александр Быстрыкин поставил на контроль вопрос о незаконном проведении мигрантами обрядов на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В социальных медиа сообщается, что на Камчатке мигранты незаконно организовали место для совершения религиозных обрядов, которое функционирует без каких-либо разрешений», — пояснили в СК.

Бастрыкин запросил у следователей доклад о ходе проверки по данному сообщению и установленных обстоятельствах.

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В сооветствии с Федеральным законом «О свободе совести и вероисповеданиях» религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества). С 2014 года религиозные обряды могут беспрепятственно осуществляться в жилых помещениях.

До этого в Удмуртии пенсионерка подожгла квартиру во время обряда по изгнанию нечисти.

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