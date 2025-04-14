В Тульской области прогремели взрывы

Над городом Алексин Тульской области прогремело от трех до пяти взрывов, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Видны вспышки в небе. Сработали сигнализации у машин и затряслись стекла в оконных рамах, говорится в публикации.

В Тульской области сбили беспилотник, разрушений и пострадавших нет

Ранее взрыв и сильный пожар возле Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) напугал жителей Оренбурга. Местные жители ночью услышали мощный звук хлопка. После этого в районе ТЭЦ появился столб черного дыма. Часть горожан пожаловалась на прекращение электроснабжения.