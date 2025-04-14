Арестован подозреваемый в поджоге дома спавшего мирным сном губернатора

Подозреваемый арестован после того, как поджог дома губернатора американского штата Пенсильвания вынудил главу региона Джоша Шапиро и его семью эвакуироваться.

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В связи с поджогом дома губернатора Пенсильвании, в котором спали губернатор штата и его семья, был арестован 38-летний мужчина, сообщает CNN. Пожарное управление Гаррисберга отреагировало на пожар около 2 часов ночи и потушило его, но, по данным полиции штата Пенсильвания, зданию был причинен “значительный ущерб”.

Губернатор Джош Шапиро сообщил, что он, его жена, их четверо детей, две собаки и еще одна семья были благополучно эвакуированы.

Некто Коди Балмер из Гаррисберга был арестован в воскресенье, заявил на дневной пресс-конференции комиссар полиции штата Кристофер Пэрис. CNN связался с адвокатом, представляющим интересы Балмера в другом деле.

Обвинения Балмеру пока не предъявлены, но окружной прокурор округа Дофин Фрэн Чардо заявил, что планирует предъявить ему обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге при отягчающих обстоятельствах и нападении при отягчающих обстоятельствах на указанное лицо. Подозреваемому также могут быть предъявлены федеральные обвинения, сказал прокурор.

Сообщается, что у Балмера также было несколько “самодельных зажигательных устройств”. Атака была “целенаправленной”, но конкретный мотив до сих пор неизвестен, добавил Шапиро.

Согласно судебным протоколам штата, арест Балмера произошел за несколько дней до того, как он должен был предстать перед судом для рассмотрения дела о признании вины по отдельному делу, связанному с обвинением в нападении в 2023 году. В другом случае, как следует из судебных документов, в 2016 году Балмер признал себя виновным в подделке документов и краже путем обмана.

На фотографиях, сделанных после пожара, видно, что часть здания разрушена пожаром, мебель уничтожена, а пол покрыт пеплом. На снимках также видны почерневшие стены и потолок, а также остатки ужина в честь праздника Песах, который губернатор устраивал в субботу вечером, – например, табличка ”Пасхальные поделки".

В последние годы выборные должностные лица в США столкнулись с резким ростом угроз применения насилия, в том числе с заговором с целью похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер в 2023 году, должностные лица, участвующие в выборах, получали угрозы убийством в Джорджии, а в прошлом году было совершено два покушения на президента Дональда Трампа, напоминает CNN.

По словам окружного прокурора, Балмер перелез через забор вокруг резиденции и “насильно проник” в дом, прежде чем устроить пожар. Он находился в резиденции губернатора менее минуты и “активно уклонялся” от полицейских, которые в то же время искали его, сообщил Джордж Бивенс из полиции штата Пенсильвания.

“У него явно был план”, - добавил он. “Он был очень методичен в своем подходе”.

Губернатор подчеркнул, что не хочет, чтобы его “сдерживали” в его работе.

“Если этот человек пытался помешать мне выполнять мою работу в качестве вашего губернатора, будьте уверены, я найду способ работать еще усерднее, чем раньше”, - сказал он.

Шапиро также подчеркнул, что гордится своей иудейской верой.

“Если он пытался запугать нашу семью, наших друзей, еврейскую общину, которая вчера вечером присоединилась к нам на пасхальный седер в этой комнате, выслушайте меня: прошлой ночью мы с гордостью праздновали нашу веру, и через несколько часов мы будем праздновать наш второй пасхальный седер”, - сказал он. “Никто не помешает мне, моей семье или любому другому жителю Пенсильвании открыто и гордо исповедовать свою веру”, – сказал губернатор.

Как напоминает CNN, 51-летний Шапиро был избран губернатором Пенсильвании в 2022 году, проработав шесть лет на посту генерального прокурора штата. Видный демократ, он был одним из нескольких кандидатов, которых называли в качестве возможных соперников бывшего вице–президента Камалы Харрис во время ее президентской кампании 2024 года, и его самого выдвигали в качестве возможного кандидата в президенты на выборах 2028 года.

В своем посте в соцсети Шапиро описал, как он и его семья “проснулись от стука в дверь полиции штата Пенсильвания после того, как поджигатель поджег резиденцию губернатора в Гаррисберге”.

В настоящее время проводится проверка системы безопасности, “чтобы определить, как мы можем гарантировать, что подобная ситуация не повторится”, - говорят представители правоохранительных органов. Шапиро сказал, что он “полностью доверяет полиции штата Пенсильвания”.

Шапиро сказал, что пожар был нападением не только на его семью, но и на “все сообщество Пенсильвании”.