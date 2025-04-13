В Москве в ТЦ рухнул лифт с женщиной

На юго-западе Москвы рухнул лифт с пассажиркой.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошел в торговом центре на улице Каховка. По неофициальным данным, в кабине в момент падения находилась сотрудница ТЦ. Лифт пролетел один этаж и остановился на подземном ярусе.

В Зеленограде грузовой лифт упал со второго этажа, два человека пострадали

Женщина получила травмы и была госпитализирована. На месте работает оперативная группа, устанавливаются обстоятельства инцидента.