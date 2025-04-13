Сальдо: ВСУ открыли огонь по Херсонской области
Украинские боевики атаковали беспилотниками территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Прямо сейчас Херсонская область подвергается вражеской атаке беспилотниками. Работает система ПВО», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, сбито несколько беспилотников над акваториями Чёрного и Азовского морей и в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами.
Сальдо уточнил, что есть прилёты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике.
Ранее боевики ВСУ ударили по двум автомобилям скорой помощи в Новой Каховке.