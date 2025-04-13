Богомаз: ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области

Украинские боевики атаковали трансформаторную подстанцию в посёлке Суземка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«ВСУ дронами-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в посёлке Суземка», — отметил он в своём Telegram-канале.

Как уточнил Богомаз, в результате атаки боевиков ВСУ в посёлке было частично нарушено энергоснабжение. Спустя время оно заработало в штатном режиме.

Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные атаковали энергообъект «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в Белгородской области.