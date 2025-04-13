Осужденный за участие в банде спецназовцев пенсионер ФСБ захотел на СВО

Вступил в законную силу восьмилетний приговор пенсионеру ФСБ Олегу Михалеву, заключившему сделку со следствием по уголовному делу банды спецназовцев, занимавшейся заказными преступлениями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Михалев признал вину в причастности к расправе над советником Министерства путей сообщения 52-летним Александром Фоминовым, которого киллер подкараулил у дома 15 марта 2002 года и выпустил несколько пуль. Полученные им ранения оказались летальными.

Заключив досудебное соглашение со следствием, пенсионер ФСБ дал подробные показания и изобличил других соучастников преступления. За активное сотрудничество с правоохранительными органами Одинцовский гарнизонный военный суд назначил ему восемь лет лишения свободы. Михалев не стал обжаловать приговор и подал ходатайство об отправке в зону специальной военной операции (СВО).

В конце 2023 года сообщалось о задержании 15 членов банды, занимавшейся заказными преступлениями с 1990-х годов. Среди них были действующие или уволившиеся сотрудники правоохранительных органов. Руководил группировкой начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов и оперативный уполномоченный главка полицейского спецназа Сергей Волостных, ранее служивший в отряде спецназа МВД «Гром».