В Томской области перевернулась фура со свиньями

В Томской области грузовик, перевозящий свиней, перевернулся на автотрассе. Люди не пострадали, причинен материальный ущерб, сообщает Управление МВД России по Томской области.

ДТП произошло в воскресенье, около 14:55 (время местное) на 65 километре автотрассы «Томск — Каргала — Колпашево» Шегарского района.

«По предварительным данным, 64-летний водитель грузового автомобиля «Ситрак» с прицепом, не справился с управлением транспортным средством, совершил опрокидывание на проезжую часть», — сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что люди не пострадали. Причинён материальный ущерб.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

Телеграм-канал «Регион 70» опубликовал видео с места происшествия, снятое сразу после опрокидывания грузовика.

На кадрах мужчина разбивает лобовое стекло фуры, чтобы помочь выбраться водителю из заблокированной кабины. Видимых травм у шофера нет. После этого оба направляются осматривать кузов. Свиньи серьезно пострадали. Часть животных застряла в кузове, часть смогла выбраться. Некоторые разбежались, у других перебиты ноги и спины, они ползут по земле.

«Водитель не пострадал — его вытащили очевидцы, что не скажешь о хрюшках», — сообщает канал.

Также отмечается, что свиньи разбежались по округе. Часть из них «свободно гуляет недалеко от места аварии в Мельниково».