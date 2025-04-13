В Пермском крае школьники испортили звезду и сломали плитку у Вечного огня

В Пермском крае школьники-вандалы повредили недавно открытый Вечный огонь. Об этом сообщает администрация Осинского округа.

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Инцидент произошел в городе Оса, где 23 февраля открыли Вечный огонь. Школьники испортили звезду и сломали плитку у монумента. Сообщается, что по факту случившегося уже написано заявление в правоохранительные органы.

«Уважаемые родители, призываем вас поговорить с вашими детьми о важности уважения к памятникам и традициям нашей страны», — призвали в городской администрации.

До этого в Чебоксарах трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет пили пиво возле Вечного огня и заплевали его шелухой от семечек. В отделе полиции у них спросили даты начала и окончания Великой Отечественной войны, и один из них ответил «без понятия».