Погибший на МЦД-2 зацепер хотел продемонстрировать свою удаль друзьям

Стали известны подробности смерти 16-летнего зацепера, погибшего от удара током вечером 12 апреля на Курско-Рижском диаметре МЦД-2. Друзья погибшего рассказали о его последнем дне.

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Как стало известно «МК», четверо друзей 16 лет от роду гуляли вечером около торгового центра на Шереметьевской улице и отмечали начало выходных, распивая алкогольные напитки. Внезапно одному молодому человеку захотелось доказать своим друзьям, что он может прокатиться на крыше поезда и подергать пантограф (токоприемник) даже в состоянии опьянения. Ребята уговаривали приятеля отказаться от странной идеи, но тот их не слушал.

Зацепер подошел к станции «Марина Роща». На платформе подросток забрался на крышу последнего вагона электропоезда, едущего в сторону станции «Рижская». Трое друзей зашли в вагон и сели на места около окна, чтобы контролировать ситуацию. Поезд тронулся. Спустя несколько минут товарищи увидели, как тело их друга во время движения поезда слетело на землю.

Ошеломленные приятели вышли на станции «Рижская» и ринулись по путям искать пострадавшего, параллельно вызывая ему скорую помощь. Ребята увидели обгоревшее бездыханное тело подростка в 300 метрах от станции. Как стало известно позже, молодой человек оголенной рукой дотронулся до пантографа, и его ударило током, после чего, потеряв равновесие, он упал с крыши поезда и головой ударился о бетонную плиту.

Известно, что погибший занимался «зацепингом» с 14 лет, ездил на поездах 4-го и 2-го Московских центральных диаметров. Неоднократно сотрудники станций ловили нарушителя, привозили в отделения полиции. С подростком проводились разъяснительные беседы - как со стороны сотрудников ПДН, так и со стороны родителей, однако это на его жажду приключений никак не повлияло. По словам друзей, молодой человек был ухожен, хорошо одевался, воспитывался в благополучной семье, у него всегда были деньги на еду, однако в последние две недели он стал чуть более замкнутым и неразговорчивым. Причину изменения настроения москвич приятелям не рассказывал. По словам друзей, подросток не хотел уходить из жизни, он был зависим от ярких впечатлений, которые получал только во время катания на электричках.