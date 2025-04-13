В Москве пенсионер назвал код из СМС и потерял 1,8 млн рублей

В Москве 81-летний местный житель назвал мошенникам код из СМС и потерял сбережения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

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Неизвестный позвонил пенсионеру и назвался якобы специалистом по установке сигнализаций. Злоумышленник сообщил, что в многоквартирном доме, где тот проживает, будут устанавливать сигнализацию, подразумевающую изготовление ключей, и попросил мужчину назвать код из СМС — москвич так и сделал. Через несколько минут местному жителю поступило сообщение, в котором было сказано, что его персональные данные и сбережения теперь якобы под угрозой.

Затем аферисты позвонили ему под видом сотрудников госорганизации и подтвердили ложную информацию об утечке его данных. Пенсионер поверил преступникам и дал им удаленный доступ к своим устройствам. После этого злоумышленники похитили у него 1,8 млн рублей.